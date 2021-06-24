Настройка рекламы в гугл

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Завершен7 заявок468 просмотров

Настроить или вернее перенастроить рекламу сайта, нужно оценить бюджет, чтобы получить максимальное число целевых кликов(заказов). А то сейчас ощущение бесполезного скликивания, заходов на сайт достаточно, звонков минимально... провести оптимизацию рекламы... losk.dp.ua реклама в регионе Днепр

4 года назад
vitaliyv
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
14 минут назад
4 года назад
$139
10 дней
Очень рекомендую, грамотный специалист
Виталий, отличный заказчик. Рекомендую к работе. Идеальная оплата, приятно работать. Знает и хорошо понимает свой рынок, соответственно знает, что хочет получить. Хочется сотрудничать и увеличивать эффективность с таким заказчиком.

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olegstd
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