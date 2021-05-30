Cоздать сайт и настроить рекламу.

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Закрыт16 заявок500 просмотров

Сайт по тематике металлопрокат. Возможно даже клон. С настройкой компаний яндекс и гугл.

4 года назад
Alco
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
44 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
44 отзыва
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Наталья
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
30 отзывов(-1)
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
26 отзывов
4 года назад
Ольга
 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
92 отзыва
4 года назад
#1
Контекстная реклама
Артем
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
4 года назад
Макси
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кайрат
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад