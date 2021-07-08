Настройка таргета в инстаграм

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Завершен15 заявок1056 просмотров

Необходимо визуальное оформление страницы, настройка таргетированной рекламы.

4 года назад
guest_16224688114558
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$110
30 дней
Escrow
Всем привет, впервые делюсь отзывом на подобных сайтах. Нужно было настроить таргет в инстаграмме. До этого искал через знакомых, кто бы настроил, но везде исполнители заряжали "конский" ценник (в основном в России). В итоге решил попробовать найти человека на фриланс бирже. Сразу бросилось в глаза большое количество положительных отзывов о Валерии. Списались, ценник весьма адекватный! В общем и целом, кратко: профессионализм 5 из 5, делает дополнительную работу, которая только в плюс любому проекту, цена качество отличное, еще добавлю креатив тоже присутствует. Всем рекомендую Валеру, я очень доволен. У кого какие вопросы будут, могут оставить свою почту: [email protected], телефон/вайбер/ватсап + 7 950 320 02 91.
Спасибо за доверие. Хорошая постановка задачи, четкая оплата, всегда на связи, а самое главное приятно общаться!. Рекомендую.

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4 года назад
RayBondik
Валерий 
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6 часов назад
4 года назад
#1
Контекстная реклама