Нужно сделать страничку "Спасибо" и на строить конверсию в гугл адс

$5
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Закрыт6 заявок432 просмотра

Задача настроить конверсию в гугл адс и сделать страницу "спасибо".

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