Требуется контекстная реклама для сайта https://www.sweetdino.ru/ Напишите цену и условия работы.
11 сайтов добавить в Аналитикс
11 сайтов добавить в Гугл Аналитикс, дать мне ID кода, настроить цели, связать с Гугл Адсом
Доступ даю на аккаунт. Пошаговая инструкция есть со скринами
Заявки фрилансеров
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