11 сайтов добавить в Аналитикс

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки767 просмотров

11 сайтов добавить в Гугл Аналитикс, дать мне ID кода, настроить цели, связать с Гугл Адсом

Доступ даю на аккаунт. Пошаговая инструкция есть со скринами

4 года назад
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
44 отзыва
4 года назад
Инна
 
57 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Наталья
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
30 отзывов(-1)
4 года назад