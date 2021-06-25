Настройка рекламных кампаний в Гугл и Яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка524 просмотра

Мы немецкая компания, работающая в сфере медицины. Нам необходимо настроить контекстную рекламу в Гугл и Яндекс. Если это будет необходим, то, возможно, еще разработать целевые страницы для рекламы. И в целом дать рекомендации по повышению эффективности контекстной рекламы.

4 года назад
Vnni
45 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

andstrelec
Андрей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$900
30 дней
Я сама проживаю и имею фирму на территории Германии. Пользуюсь услугами Андрея и его команды уже не первый год. Очень проффесионально, быстро и качественно. Комуникация 100%. Работа всегда выполняется на высоком уровне. Буду и дальше рада остаться в постоянных клиентах.
Виктория, благодарю за отзыв! Мы ценим Вас и наше сотрудничество!

Заявки фрилансеров

andstrelec
Андрей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад