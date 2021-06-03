Настроить рекламу Яндекс.Директ, провести аналитику сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок363 просмотра

Необходимо настроить заново или отредактировать текущую рекламную кампанию интернет-магазина матрасов. Главная задача, как ни странно, начать получать заявки при адекватной цене за клик. Поэтому будет хорошо, если вы дадите советы/комментарии по доработке/оптимизации сайта, чтобы мы передали их разработчику. Есть возможность генерации xml для смарт-баннеров. Можем настроить таргеты в метрике, которые вы считаете необходимыми.

Пожалуйста, указывайте цены, за которую вы готовы взяться за работу. В ЛС могу выслать все данные о сайте и текущих РК. В дальнейшем планируем настраивать рекламу и на других сетях, но пока хотелось бы закончить с Я.Директом и начать получать хоть какие-то заявки. 

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BronzanRu
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