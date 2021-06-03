Настроить рекламу Яндекс.Директ, провести аналитику сайта

Необходимо настроить заново или отредактировать текущую рекламную кампанию интернет-магазина матрасов. Главная задача, как ни странно, начать получать заявки при адекватной цене за клик. Поэтому будет хорошо, если вы дадите советы/комментарии по доработке/оптимизации сайта, чтобы мы передали их разработчику. Есть возможность генерации xml для смарт-баннеров. Можем настроить таргеты в метрике, которые вы считаете необходимыми.

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