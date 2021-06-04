PPC специалист (проектный)

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Закрыт17 заявок660 просмотров

В новую, перспективную IT комнанию требуется PPC менеджер выполняющий весь комплекс задач (написание объявлений, подбор ключевых слов, создание и ведение контекстных кампаний, аналитика результативности и т.д.). Предлагаем постоянное сотрудничество на разных проектах.

4 года назад
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