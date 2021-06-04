Запустить таргер

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$130
  1. Биржа фриланса
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Закрыт19 заявок490 просмотров

ИЩУ ТАРГЕТОЛОГА:

1. Спортивные тренажеры, в частности кардиотренажеры и силовые тренажеры, регион -город нахождения

2. ЦА : мужчины и женщины 35-50 лет, со средним достатком, в основном проживают в собственных домах

3. июль-август 2021 бюджет РК 20 тр

4 года назад
NikkitaKaynov
Никита 
22 года
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
33 года
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Александр
 
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Алексей
 
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Елизавета
 
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15 лет в сервисе
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