Анализ контекстной рекламы в Яндексе

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Закрыт10 заявок391 просмотр

Имеется уже настроенная контекстная реклама в Яндексе. Работает почти три года. Тематика: автоломбард. 

Цель: уменьшить стоимость клика, повысить конверсию объявлений.

Задача: перепроверить настройку контекста, выявить замечания и написать список рекомендаций (с последующим внесением правок после согласования). 

4 года назад
mrsteon
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Контекстная реклама
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