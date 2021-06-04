В новую, перспективную IT комнанию требуется PPC менеджер выполняющий весь комплекс задач (написание объявлений, подбор ключевых слов, создание и ведение контекстных кампаний, аналитика результативности и т.д.). Предлагаем постоянное сотрудничество на разных проектах.
Настройка динамического ремаркетинга в фб.
Ищем на аутсорсе опытного человека для настройки динамического ремаркетинга в фб.
Если сработаемся, интересует 2 направления - попробовать рекламу услуг, и под сомнением - продажи товаров (бойлеры, котлы, кондиционеры, системы вентиляции, фильтры для воды)
сайт: https://aqua-life.ua/
Заявки фрилансеров
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