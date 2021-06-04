Настройка динамического ремаркетинга в фб.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки368 просмотров

Ищем на аутсорсе опытного человека для настройки динамического ремаркетинга в фб.

Если сработаемся, интересует 2 направления - попробовать рекламу услуг, и под сомнением - продажи товаров (бойлеры, котлы, кондиционеры, системы вентиляции, фильтры для воды)

сайт: https://aqua-life.ua/

4 года назад
Stas-007
Михаил 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 отзывов
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад