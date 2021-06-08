Нужна настройка рекламной кампании для автомагазина

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка294 просмотра

Создать РК в директе по продаже шин и дисков для интернет магазина.

4 года назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$300
2 дня
Кампании собраны и настроены на высоком уровне, впрочем, как всегда Илья проявил свой профессионализм.
Максим великолепный заказчик и приятный человек. Работать одно удовольствие. Всегда рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
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