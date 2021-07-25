Настройка и контекстное ведение рекламы в Гугл и Яндекс.

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Завершен20 заявок1043 просмотра

Вся информация в рабочей переписке! 

4 года назад
Vallera7777
Валерий 
47 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
21 день назад
4 года назад
$400
30 дней
Высокий уровень профессионализма в настройке и ведении компаний в «Yandex direct” и «Google Adwards”. Очень рад, что нашёл специалистов такого высокого уровня! Однозначно уверен в длительном сотрудничестве!
Отличный заказчик: полная информация по проекту, своевременная оплата, коммуникация на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству! Валерий, спасибо за интересный проект, продолжаем работу :)

Заявки фрилансеров

Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
25 отзывов
4 года назад
Рома
 
34 года
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2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Александр
 
28 лет
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32 минуты назад
13 отзывов
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Александр
 
36 лет
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3 года назад
4 года назад
Родион
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
21 день назад
4 года назад
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Евгений
 
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4 года назад
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30 лет
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92 отзыва
4 года назад
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Контекстная реклама
Ольга
 
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Максим
 
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