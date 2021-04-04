Vallera7777

Валерий Vallera7777

 
46 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$492
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$400
10 баллов
2 года назад
Настройка и контекстное ведение рекламы в Гугл и Яндекс.
Отличный заказчик: полная информация по проекту, своевременная оплата, коммуникация на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству! Валерий, спасибо за интересный проект, продолжаем работу :)
Высокий уровень профессионализма в настройке и ведении компаний в «Yandex direct” и «Google Adwards”. Очень рад, что нашёл специалистов такого высокого уровня! Однозначно уверен в длительном сотрудничестве!
Ответный отзыв
At-1
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$40
10 баллов
3 года назад
Отрисовать иконки в Инстаграм( для свадебного салона).
Все отлично)
Все супер!
Ответный отзыв
lulacebab
Юлия 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
36 отзывов(-1)
$16
10 баллов
3 года назад
Написать статью про выбор свадебного платья .
Приятно иметь дело с ответственным, открытым к вопросам заказчиком. Всегда на связи, оперативная проверка и оплата. Рекомендую!
Благодарны Юлии! Супер профессионал! Будем еще не один раз обращаться! Рекомендую
Ответный отзыв
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$26
10 баллов
3 года назад
Подправить логотип свадебного салона.
Одни положительные впечатления от работы. Адекватное общение и понятное ТЗ. Никаких проблем с оплатой. Буду рада возможности поработать еще ;-)
Очень приятно работать с профессионалом! Не первый раз обращаемся к Алене! Как всегда : - квалифицированный подход; - конструктив в работе и прекрасный результат! Еще раз большое спасибо!
Ответный отзыв
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать логотип ТМ Nolla ( свадебные платья).
Прекрасный заказчик. Знает чего хочет, грамотно объясняет задачу.
Очень доволен сотрудничеством! Все супер! Еще буду обращаться!!!!
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