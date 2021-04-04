Vallera7777

Вся информация в рабочей переписке!
Контекстная реклама1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Вся информация в рабочей переписке!
Все остальная информация будет представлена в личной переписке исполнителю
1. Перечень иконок и как их необходимо отобразить. . Платья 2021 (new) 2. Sale (значок “sale”) 3. ТОП 🔝 (звезда внутри пустая) 4. Скидки (коробка с сердечками) 5. Наш салон (алмаз ) 6. ...
Сейчас уже есть логотип! Однако, он вышел в какой-то степени громоздкий и хотим его облегчить. Данные по существующему лого и комментарии отправлю исполнителю в личной переписке.
Все данные для работы над логотипом предоставлю в личной переписке с исполнителем.