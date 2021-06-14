Настройка контекста гугл и яндекс

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Завершен1 заявка328 просмотров

Настройка контекстной рекламы для магазина органайзеров 

4 года назад
dmitry848
Дмитрий 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

antonluzkou
28 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$29
1 день
Escrow
Всё отлично! Сделано быстро и качественно, рекомендую обращаться)
Рекомендую Дмитрия, как исполнителя, уже раньше работали. Всегда на связи, четкое ТЗ, Оказывает помощь во время работы с проектом, своевременная оплата. Рекомендую !

Заявки фрилансеров

antonluzkou
28 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад

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