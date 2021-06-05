Развитие продукта

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Закрыт11 заявок446 просмотров

Настройка и ведение РК на wildberries, Яндекс Директ  -Работа с креативами-Проведение А\В тестов -Улучшение конверсии карточки товара

4 года назад
Misha77
Михаил 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
44 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Олег
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
25 отзывов
4 года назад
Максим
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Ольга
 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мирослава
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Евгений
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
44 отзыва
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад