Развитие продукта

ИЩУ ТАРГЕТОЛОГА: 1. Спортивные тренажеры, в частности кардиотренажеры и силовые тренажеры, регион -город нахождения 2. ЦА : мужчины и женщины 35-50 лет, со средним достатком, в основном проживают в собственных домах 3. ...