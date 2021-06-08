Настройка рекламной кампании в Google Ads

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Закрыт17 заявок442 просмотра

Ищем исполнителя с опытом настройки рекламы на дропшиппинг платформы. Рекламироваться будет сайт с оптовыми ценами для дропшипперов. Товарная группа 5-6 категорий: электроника, мелкая быт. техника, товары для активного отдыха и тд.

Цель - привлечение к сотрудничеству новых дропперов.

Google Ads
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