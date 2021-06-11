- Необходимо настроить контекстную рекламу в поисковых системах для сферы юр. услуг для г. Уфы. - Направление - автоюрист, возврат прав, земельный юрист, юрист по недвижимости, юрист, адвокат. - Так же исключить бесплатные ...
Требуется Директолог!
Требуется Директолог на настроенные рекламные кабинеты (Яндекс Директ, Google Ads), для управления компаниями.
О проектах:
Первая Академия Яндекс Дзен. https://get.dzen-academy.ru/
Академия WildBerries https://get.wild-traffic.ru
Две действующие онлайн школы (одна из них уже заработала более 35 млн/р) Более 1000 учеников
ЗАДАЧИ
Ежедневное отслеживание всех показателей эффективности РК, оптимизация и анализ статистики.
Формирование отчетности.
Плюсом для вас будет умение работать в сервисах Платформа LP, Roistat.
ТРЕБОВАНИЯ
Знание и понимание систем аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics), а/б тестирования и ключевых показателей.
Опыт оптимизации рекламных кампаний по данным из CRM- системы.
Ответственность, соблюдение дедлайнов.
Опыт работы от 1 года и наличие успешных кейсов.
УСЛОВИЯ
Занятость - полная, работа - удаленная.
Возможность карьерного роста
Для отклика на вакансию заполните анкету - Анкета на должность директолога (google.com)
Заявки фрилансеров
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