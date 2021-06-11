Требуется Директолог на настроенные рекламные кабинеты (Яндекс Директ, Google Ads), для управления компаниями.

О проектах:

Первая Академия Яндекс Дзен. https://get.dzen-academy.ru/

Академия WildBerries https://get.wild-traffic.ru

Две действующие онлайн школы (одна из них уже заработала более 35 млн/р) Более 1000 учеников

ЗАДАЧИ

Ежедневное отслеживание всех показателей эффективности РК, оптимизация и анализ статистики.

Формирование отчетности.

Плюсом для вас будет умение работать в сервисах Платформа LP, Roistat.

ТРЕБОВАНИЯ

Знание и понимание систем аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics), а/б тестирования и ключевых показателей.

Опыт оптимизации рекламных кампаний по данным из CRM- системы.

Ответственность, соблюдение дедлайнов.

Опыт работы от 1 года и наличие успешных кейсов.

УСЛОВИЯ

Занятость - полная, работа - удаленная.

Возможность карьерного роста

Для отклика на вакансию заполните анкету - Анкета на должность директолога (google.com)