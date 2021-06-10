Настроить рекламные кампании

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт14 заявок428 просмотров

Нужен специалист, который настроит рекламные кампании для продвижения web-студии. 

Как мы работаем:

Мы является агентством интернет-маркетинга, поэтому разбираемся в контексте. Нужен человек, который минимум раз в неделю будет по нашей просьбе выполнять техническую работу типа добавления минус-слов, переноса кампаний в нужные аккаунты, корректировки стратегий и ставок. Также нам будут нужны ваши рекомендации для достижения наших бизнес-целей. Мы обычно пишем раз в 2 дня свои какие-то пожелания, потому что постоянно отслеживаем рекламу и ее результаты. Ищем человека, который будет готов работать на таких услових.

4 года назад
webernetic-bel
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
44 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
7 отзывов
4 года назад
Анна
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Артем
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Паша
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Антон
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 отзывов
4 года назад
Олег
 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
13 часов назад
54 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Контекстная реклама
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Евгений
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
44 отзыва
4 года назад