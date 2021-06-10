Настроить рекламные кампании

Нужен специалист, который настроит рекламные кампании для продвижения web-студии.

Как мы работаем:

Мы является агентством интернет-маркетинга, поэтому разбираемся в контексте. Нужен человек, который минимум раз в неделю будет по нашей просьбе выполнять техническую работу типа добавления минус-слов, переноса кампаний в нужные аккаунты, корректировки стратегий и ставок. Также нам будут нужны ваши рекомендации для достижения наших бизнес-целей. Мы обычно пишем раз в 2 дня свои какие-то пожелания, потому что постоянно отслеживаем рекламу и ее результаты. Ищем человека, который будет готов работать на таких услових.