Создать рекламную кампанию adwords на основе экспорта из direct

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Завершен16 заявок533 просмотра

Есть экспорт я.директ. Нужно создать/настроить аналогично в гугл

Google Ads
4 года назад
SergeSe
Сергей 
43 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

advert36
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$30
2 дня
Задача была решена быстро и качественно!
Рекомендую Сергея, как заказчика!

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Роман
 
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