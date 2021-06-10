Гугл Аналитика: настроить цель

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Закрыт2 заявки545 просмотров

Есть тэг в GTM. Он фиксируется все важные события: отправку формы, клики/копирования по адресу/телефону, копирование адреса/телефона.

В Яндекс.Метрике цель под него работает: вижу события/конверсии.

Гугл.Аналитика не настроена, но в GTM я создал тег для передачи в гугл аналитику.

Нужно настроить гугл аналитику так, чтобы я видел все эти события, созданные в GTM: отправку формы, клики/копирования по адресу/телефону, копирование адреса/телефона.

4 года назад
iamevgeniy
Евгений 
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