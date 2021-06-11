Настройка рекламной кампании для онлайн-школы

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Завершен1 заявка119 просмотров

Требуется настройка РК в Директе. Подробное ТЗ - в обсуждении

4 года назад
for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$150
2 дня
Отличная, качественная работа в исполнении Ильи. Рекомендую!
Дмитрий отличный заказчик и приятный человек. Рад был сотрудничать!

Заявки фрилансеров

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
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