Как отслеживать конверсии из GTM в Гугл? Нужен совет.

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Есть тэг в гугл тэг менеджере. Он фиксируется все важные события: отправку формы, клики по адресу/телефону, копирование адреса/телефона.

В Яндекс.Метрике я создал цель под него. Всё ок. События/конверсии вижу из тэг менеджера.

Как увидеть конверсии в гугл.аналитике или гугл.рекламе? В тэг менеджере я создал тег для передачи в гугл аналитику. Но не пойму, как создать теперь цель в гугл.аналитике. 

Нужен совет, как передавать.

4 года назад
iamevgeniy
Евгений 
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год назад

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