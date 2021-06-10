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Как отслеживать конверсии из GTM в Гугл? Нужен совет.
Есть тэг в гугл тэг менеджере. Он фиксируется все важные события: отправку формы, клики по адресу/телефону, копирование адреса/телефона.
В Яндекс.Метрике я создал цель под него. Всё ок. События/конверсии вижу из тэг менеджера.
Как увидеть конверсии в гугл.аналитике или гугл.рекламе? В тэг менеджере я создал тег для передачи в гугл аналитику. Но не пойму, как создать теперь цель в гугл.аналитике.
Нужен совет, как передавать.
Заявки фрилансеров
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