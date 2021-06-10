Как отслеживать конверсии из GTM в Гугл? Нужен совет.

Есть тэг в гугл тэг менеджере. Он фиксируется все важные события: отправку формы, клики по адресу/телефону, копирование адреса/телефона.

В Яндекс.Метрике я создал цель под него. Всё ок. События/конверсии вижу из тэг менеджера.

Как увидеть конверсии в гугл.аналитике или гугл.рекламе? В тэг менеджере я создал тег для передачи в гугл аналитику. Но не пойму, как создать теперь цель в гугл.аналитике.

Нужен совет, как передавать.