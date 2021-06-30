Гугл Аналитика: настроить цель

Есть тэг в GTM. Он фиксирует важные для нас события: отправку формы, клики/копирования по адресу/телефону, копирование адреса/телефона.

В Яндекс.Метрике цель под него работает: вижу события/конверсии.

Гугл.Аналитика: в GTM я создал тег для передачи в гугл аналитику, но в самой гугл.аналитике ничего не вижу.

Нужно настроить гугл аналитику так, чтобы я видел все эти события, созданные в GTM: отправку формы, клики/копирования по адресу/телефону, копирование адреса/телефона.