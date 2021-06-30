Гугл Аналитика: настроить цель

$30
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Завершен1 заявка1014 просмотров

Есть тэг в GTM. Он фиксирует важные для нас события: отправку формы, клики/копирования по адресу/телефону, копирование адреса/телефона.

В Яндекс.Метрике цель под него работает: вижу события/конверсии.

Гугл.Аналитика: в GTM я создал тег для передачи в гугл аналитику, но в самой гугл.аналитике ничего не вижу.

Нужно настроить гугл аналитику так, чтобы я видел все эти события, созданные в GTM: отправку формы, клики/копирования по адресу/телефону, копирование адреса/телефона.

4 года назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад
$30
2 дня
Escrow
Мастер всё настроил - аналитика фиксирует то, что нужно. Но в процессе он немного нервничал. Сначала из-за того, что я с доступами путал, потом по другим причинам. Но сделал.
Оплата получена. Но с Евгением тяжело работать, не рекомендую. На каждом шагу он давал неверные данные. Еще и снизил оценку за качественно выполненную работу!

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az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад