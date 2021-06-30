Есть тэг в GTM. Он фиксируется все важные события: отправку формы, клики/копирования по адресу/телефону, копирование адреса/телефона. В Яндекс.Метрике цель под него работает: вижу события/конверсии. Гугл.Аналитика не настроена, но в ...
Гугл Аналитика: настроить цель
Есть тэг в GTM. Он фиксирует важные для нас события: отправку формы, клики/копирования по адресу/телефону, копирование адреса/телефона.
В Яндекс.Метрике цель под него работает: вижу события/конверсии.
Гугл.Аналитика: в GTM я создал тег для передачи в гугл аналитику, но в самой гугл.аналитике ничего не вижу.
Нужно настроить гугл аналитику так, чтобы я видел все эти события, созданные в GTM: отправку формы, клики/копирования по адресу/телефону, копирование адреса/телефона.
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