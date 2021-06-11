Настроить Google AdWords

Есть тэг в GTM. Он фиксирует важные для нас события: отправку формы, клики/копирования по адресу/телефону, копирование адреса/телефона. В Яндекс.Метрике цель под него работает: вижу события/конверсии. Гугл.Аналитика: в GTM я ...