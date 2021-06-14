Настроить цели в Google analytics

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Завершен1 заявка302 просмотра

Настроить цели и связать с сайтом Tilda 

Tilda
4 года назад
adetbekov
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

antonluzkou
28 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Быстро и четко решил задачу по настройке целей в Google Analytics и привязке к сайту на Tilda. Приятно сотрудничать. Рекомендую.
Рекомендую Жандоса, как исполнителя. Приятно работать, четкое ТЗ, помощь при выполнение проекта и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

antonluzkou
28 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад