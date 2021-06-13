Маркетолог-таргетолог

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Закрыт12 заявок561 просмотр

Нужна аналитика сайта и соцсетей с целью дальнейшего продвижения услуг.

Ищу таргетолога который сможет это сделать, чтобы качественно настроить таргетинг и не слить бюджет.

Подробнее в переписке.

4 года назад
sheptickaya
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