Таргетированная реклама Facebook, Instagram, Google Ads, SEO. Бесплатные мини-аудиты. Только взаимовыгодное сотрудничество.
Бесплатные мини-аудиты рекламных кампаний Facebook/Instagram, Google Ads
Опыт в интернет рекламе с 2010 года.
- Facebook и Instagram. Работаю в арбитражной команде. Прохождение курсов Targetorium, ТОПовых-арбитражников. Консультации по настройке рекламы на белые/серые тематики, другие вопросы по арбитражу трафика
- Построение воронки продаж
- Подбор целевой аудитории, создание портретов
- Создание креативов (видео и фото)
- Создание рекламных объявлений, тестирование и масштабирование
- Привлечение покупателей / клиентов по минимальной цене
Бесплатные консультации при заказе. Помощь в прохождении условно-запрещенных тем (серых).
3. Google Ads. Настройка и запуск контекстных объявлений, КМС, ремаркетинг, Google Merchant, Youtube. Сертификат Google https://prnt.sc/15bebgx. Консультации по арбитражу трафика в Google (по белым и серым тематикам)
4. SEO продвижение собственных проектов и клиентских проектов. Сбор семантического ядра. В том числе и для западных проектов (на английском и польском языках).
Буду рад взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Google Ads
Осталась довольна выполнением заказа!Рекламная кампания была запущена в срок, уже приходят заявки. Могу рекомендовать данного исполнителя.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный заказ. Наталья четко поставила задачу, была плодотворная работа. Работа оплачена вовремя. Рекомендую!
$7
10 баллов
4 года назад
Google Ads
Спасибо за быструю и качественную работу.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко. С Андреем приятно работать. Спасибо за сотрудничество!
$5
10 баллов
4 года назад
Отличная работа! Спасибо Дмитрию за помощь в запуске рекламной кампании, все четко
Ответный отзыв
Спасибо Станиславу за интересный заказ! Будем сотрудничать дальше! Рекомендую Станислава как ответственного заказчика.
$4
10 баллов
4 года назад
Необходимо было настроить рекламу для сайта https://detki-vsem.ru/. Дмитрий собрал все ключи по тематике сайта, сразу же добавил минус слова, что в итоге не позволило слить бюджет в начале на мусорные запросы. Всегда оперативно отвечал в телеграме на все вопросы. Сотрудничеством доволен. Грамотный специалист. Будем дальше работать!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую Дмитрия, как ответственного заказчика.
$5
10 баллов
4 года назад
Дмитрий качественно и добросовестно выполнил свою работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Александр поставил четкое ТЗ. Приятно работать. Рекомендую!