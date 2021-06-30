Financelgua

Дмитрий Financelgua

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Таргетированная реклама Facebook, Instagram, Google Ads, SEO. Бесплатные мини-аудиты. Только взаимовыгодное сотрудничество.

Бесплатные мини-аудиты рекламных кампаний Facebook/Instagram, Google Ads

Опыт в интернет рекламе с 2010 года.

  • Facebook и Instagram. Работаю в арбитражной команде. Прохождение курсов Targetorium, ТОПовых-арбитражников. Консультации по настройке рекламы на белые/серые тематики, другие вопросы по арбитражу трафика
  • Построение воронки продаж
  • Подбор целевой аудитории, создание портретов
  • Создание креативов (видео и фото)
  • Создание рекламных объявлений, тестирование и масштабирование
  • Привлечение покупателей / клиентов по минимальной цене
2. Instagram SMM продвижение аккаунтов. Создание креативных постов и stories. Реклама постов и сториз за 1 доллар в сутки. Настройка рекламы на форму генерации лидов, на мессенджеры - Whatsapp, FB messenger, Direct, на аккаунт Instagram, на конверсии и многое другое. Настройка pixel

Бесплатные консультации при заказе. Помощь в прохождении условно-запрещенных тем (серых).

3. Google Ads. Настройка и запуск контекстных объявлений, КМС, ремаркетинг, Google Merchant, Youtube. Сертификат Google https://prnt.sc/15bebgx. Консультации по арбитражу трафика в Google (по белым и серым тематикам)

4. SEO продвижение собственных проектов и клиентских проектов. Сбор семантического ядра. В том числе и для западных проектов (на английском и польском языках).

Буду рад взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству

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Отзывы заказчиков

guest_16279216345463
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Настроить рекламную кампанию в Google Ads "Доставка шашлыка"
Google Ads
Осталась довольна выполнением заказа!Рекламная кампания была запущена в срок, уже приходят заявки. Могу рекомендовать данного исполнителя.
Спасибо за интересный заказ. Наталья четко поставила задачу, была плодотворная работа. Работа оплачена вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
andrey_fcbm
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Аудит рекламы
Google Ads
Спасибо за быструю и качественную работу.
Задача поставлена четко. С Андреем приятно работать. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
stanshawwd
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Продвижение сайта в Гугл
Отличная работа! Спасибо Дмитрию за помощь в запуске рекламной кампании, все четко
Спасибо Станиславу за интересный заказ! Будем сотрудничать дальше! Рекомендую Станислава как ответственного заказчика.
Ответный отзыв
seos2021
Дима 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Настроить рекламу гугл
Необходимо было настроить рекламу для сайта https://detki-vsem.ru/. Дмитрий собрал все ключи по тематике сайта, сразу же добавил минус слова, что в итоге не позволило слить бюджет в начале на мусорные запросы. Всегда оперативно отвечал в телеграме на все вопросы. Сотрудничеством доволен. Грамотный специалист. Будем дальше работать!
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую Дмитрия, как ответственного заказчика.
Ответный отзыв
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Аудит и оптимизация рекламной кампании Гугл
Дмитрий качественно и добросовестно выполнил свою работу! Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество! Александр поставил четкое ТЗ. Приятно работать. Рекомендую!
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