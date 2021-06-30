Таргетированная реклама Facebook, Instagram, Google Ads, SEO. Бесплатные мини-аудиты. Только взаимовыгодное сотрудничество.

Бесплатные мини-аудиты рекламных кампаний Facebook/Instagram, Google Ads

Опыт в интернет рекламе с 2010 года.

Facebook и Instagram. Работаю в арбитражной команде. Прохождение курсов Targetorium, ТОПовых-арбитражников. Консультации по настройке рекламы на белые/серые тематики, другие вопросы по арбитражу трафика

Построение воронки продаж

Подбор целевой аудитории, создание портретов

Создание креативов (видео и фото)

Создание рекламных объявлений, тестирование и масштабирование

Привлечение покупателей / клиентов по минимальной цене

2.продвижение аккаунтов. Создание креативных постов и stories. Реклама постов и сториз за 1 доллар в сутки. Настройка рекламы на форму генерации лидов, на мессенджеры - Whatsapp, FB messenger, Direct, на аккаунт Instagram, на конверсии и многое другое. Настройка pixel

Бесплатные консультации при заказе. Помощь в прохождении условно-запрещенных тем (серых).

3. Google Ads. Настройка и запуск контекстных объявлений, КМС, ремаркетинг, Google Merchant, Youtube. Сертификат Google https://prnt.sc/15bebgx. Консультации по арбитражу трафика в Google (по белым и серым тематикам)

4. SEO продвижение собственных проектов и клиентских проектов. Сбор семантического ядра. В том числе и для западных проектов (на английском и польском языках).

Буду рад взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству