adetbekov

Жандос Адетбеков adetbekov

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Настройка видео-обяъявления в Google Ads

Требуется первоначальная настройка видео-объявления в Google ads для Youtube реклам. Нужно создать несколько типов объявлений с разными настройками, протестировать и вывести результаты.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Перенастройка целей в Google Analytics

    Необходима перенастройка целей в Google Analytics с дальнейшей интеграцией с сайтом на платформе Tilda. Задача включает корректировку настроек для оптимизации контекстной рекламы и отслеживания эффективности. Ожидается опыт работы с Google Analytics и Tilda.

    Tilda
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенастройка целей Google Analytics

    Требуется перенастройка целей Google Analytics для сайта, созданного на платформе Tilda. Задача включает оптимизацию для улучшения эффективности контекстной рекламы. Необходимо уделить внимание правильной настройке отслеживания конверсий и соответствующих метрик.

    Tilda
    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка целей в Google Ads

    Необходима помощь в настройке целей Google Ads для контекстной рекламы на сайте Tilda. Задача включает оптимизацию рекламных кампаний и повышение их эффективности. Ожидается проработка метрик и интеграция с платформой.

    Google AdsTilda
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настроить цели в Google analytics

    Необходимо настроить цели в Google Analytics и связать их с сайтом на платформе Tilda. Это поможет в анализе и оптимизации контекстной рекламы. Ожидается детальная проработка настройки и интеграции для получения точной аналитики.

    Tilda
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

antonluzkou
28 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
4 года назад
Перенастройка целей в Google Analytics
Tilda
Постоянный клиент, всегда находим общий язык в работе. Приятно работать и рекомендую!
antonluzkou
28 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Настройка целей в Google Ads
Google AdsTilda
Благодарю за сотрудничество. Приятно с Вами постоянно работать. Рекомендую!
Стабильная коммуникация в течении всего рабочего процесса!
Ответный отзыв
antonluzkou
28 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
4 года назад
Настроить цели в Google analytics
Tilda
Рекомендую Жандоса, как исполнителя. Приятно работать, четкое ТЗ, помощь при выполнение проекта и своевременная оплата. Рекомендую!
Быстро и четко решил задачу по настройке целей в Google Analytics и привязке к сайту на Tilda. Приятно сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв