Необходима перенастройка целей в Google Analytics с дальнейшей интеграцией с сайтом на платформе Tilda. Задача включает корректировку настроек для оптимизации контекстной рекламы и отслеживания эффективности. Ожидается опыт работы с Google Analytics и Tilda.
Требуется первоначальная настройка видео-объявления в Google ads для Youtube реклам. Нужно создать несколько типов объявлений с разными настройками, протестировать и вывести результаты.
- Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт4 года назад
Требуется перенастройка целей Google Analytics для сайта, созданного на платформе Tilda. Задача включает оптимизацию для улучшения эффективности контекстной рекламы. Необходимо уделить внимание правильной настройке отслеживания конверсий и соответствующих метрик.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт4 года назад
Необходима помощь в настройке целей Google Ads для контекстной рекламы на сайте Tilda. Задача включает оптимизацию рекламных кампаний и повышение их эффективности. Ожидается проработка метрик и интеграция с платформой.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо настроить цели в Google Analytics и связать их с сайтом на платформе Tilda. Это поможет в анализе и оптимизации контекстной рекламы. Ожидается детальная проработка настройки и интеграции для получения точной аналитики.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется первоначальная настройка в Google ads для Youtube реклам. Нужно создать несколько типов объявлений с разными настройками, протестировать и вывести результаты.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт4 года назад