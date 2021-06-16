Нужно настроить рекламные кампании для интернет-магазина: Яндекс.Директ Google Nadavi Яндекс.Маркет Возможно почасовая оплата.
Настройка целей в Google Ads
Настройка целей Google на сайте Tilda
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Заявки фрилансеров
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