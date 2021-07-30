Настроить Рекламу В Гугл Адвордс

Доброго времени суток. Есть задача - рекламироваться на Поиске в Директе по теме ремонта крупно бытовой техники. Кампанию там запускали, но есть проблема с блокировкой аккаунта по пункту 15. Требуется помочь с решением проблемы по существу. ...