Сделать рекламу для интернет-магазина

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Закрыт13 заявок420 просмотров

Нужно настроить рекламные кампании для интернет-магазина:

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Яндекс.Маркет

Возможно почасовая оплата.

4 года назад
eeepetrov
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
44 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Алексей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Артем
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Ксения
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
25 отзывов
4 года назад
Антон
 
46 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Антон
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
8 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад