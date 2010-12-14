Необходимо настроить рекламные кампании для интернет-магазина на платформах Яндекс.Директ, Google, Nadavi и Яндекс.Маркет. Возможна почасовая оплата. Ожидается качественное выполнение с учетом особенностей каждой платформы.
- Контекстная реклама13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо запустить ретаргетинг по базе номеров телефонов и Lookalike в Яндекс.Директ. Тематика объявления: подработка с ежедневной оплатой. В откликах указывайте, пожалуйста, желаемую почасовую ставку.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо написать 10 небольших обзоров товаров бренда Xiaomi (телефоны, пылесосы, гаджеты), дополнить их фото из открытых источников и проверочными вопросами для сотрудников. Эти обзоры планируется использовать для обучения сотрудников. Вот пример без фото yadi.sk/d/PszJTskPz8OqTA, но хотелось бы ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно найти местные региональные газеты в указанных нами городах (список будет предоставлен) и запросить условия размещения текстовых объявлений. Все данные добавить в таблицу. Размещать планируем предложения о работе (вакансии). Проектом предусмотрена занятость ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Аккуратно, без ошибок разместить 200 вакансий на joblab.ru через функционал копирования в других регионах. К работе необходимо будет приступит в понедельник, с 10:00 до 11:00 Просьба указать в комментарии желаемую почасовую ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
У нас сделана рекламная кампания. Но с течением времени ассортимент изменился, что-то появилось в наличии, что-то ушло из наличия. Также собран список ссылок на страницы сайта, на которых есть в наличии товар. Нужно сопоставить ссылки ...Контекстная реклама32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $250
Требуется web-программист. Опыт работы с различными CMS обязателен. Необходима разработка различных модулей для интернет-магазинов Оплата WMR, Яндекс.ДеньгиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется подключить сайт к платежной системе. CMS самописная. Требования: присутствие онлайн в дневное и вечернее время. Опыт работы с различными CMS Подробности при личном общении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад