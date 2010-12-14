eeepetrov

Евгений eeepetrov

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать рекламу для интернет-магазина

    Необходимо настроить рекламные кампании для интернет-магазина на платформах Яндекс.Директ, Google, Nadavi и Яндекс.Маркет. Возможна почасовая оплата. Ожидается качественное выполнение с учетом особенностей каждой платформы.

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Запустить ретаргетинг и Lookalike в Яндекс.Директ

    Необходимо запустить ретаргетинг по базе номеров телефонов и Lookalike в Яндекс.Директ. Тематика объявления: подработка с ежедневной оплатой. В откликах указывайте, пожалуйста, желаемую почасовую ставку.

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо написать 10 обзоров на товары бренда Xiaomi

    Необходимо написать 10 небольших обзоров товаров бренда Xiaomi (телефоны, пылесосы, гаджеты), дополнить их фото из открытых источников и проверочными вопросами для сотрудников.  Эти обзоры планируется использовать для обучения сотрудников. Вот пример без фото yadi.sk/d/PszJTskPz8OqTA, но хотелось бы ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Найти газеты и разместить объявления

    Нужно найти местные региональные газеты в указанных нами городах (список будет предоставлен) и запросить условия размещения текстовых объявлений. Все данные добавить в таблицу. Размещать планируем предложения о работе (вакансии). Проектом предусмотрена занятость ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить вакансии на joblab.ru

    Аккуратно, без ошибок разместить 200 вакансий на joblab.ru через функционал копирования в других регионах. К работе необходимо будет приступит в понедельник, с 10:00 до 11:00 Просьба указать в комментарии желаемую почасовую ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Задача по контекстной рекламе для интернет-магазина

    У нас сделана рекламная кампания. Но с течением времени ассортимент изменился, что-то появилось в наличии, что-то ушло из наличия. Также собран список ссылок на страницы сайта, на которых есть в наличии товар. Нужно сопоставить ссылки ...

    Контекстная реклама32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад