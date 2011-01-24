Разработка модулей для интернет-магазинов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Требуется web-программист.

Опыт работы с различными CMS обязателен.

Необходима разработка различных модулей для интернет-магазинов

Оплата WMR, Яндекс.Деньги

14 лет назад
eeepetrov
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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