Доброго времени. Нужен сервис прототип babyblog.ru на английском с до писанием еще дополнительных сервисов и модулей. Срок выполнения до 3 месяцев. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: уже имеющиеся в портфолио сложные сервисы Примеры ...
Разработка модулей для интернет-магазинов
Требуется web-программист.
Опыт работы с различными CMS обязателен.
Необходима разработка различных модулей для интернет-магазинов
Оплата WMR, Яндекс.Деньги
Заявки фрилансеров
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