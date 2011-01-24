Стоит задача, что-бы один форум прикрутить к 5-10-100 разных доменов: а)-что-бы те кто зарегистрировался на домене Х могли на сайт войти только через домен Х ...и в адресной строке броузера видели домен Х ...
Доработка socialengine 4 SE4 страна (регион)-город
Здравствуйте.
Необходимо сделать поля страна (регион) город на страницах:
регистрации, в профиле, плагине объявления, события, группы.
В поиске пользователей, событий, групп, обяъвлений.
На страницах редактирования групп, событий, объявлений, профиля
Желательно исполнение как на сайте vkontakte.ru.
При наборе первых букв выдвигается список стран, городов.
Необходимо, чтобы при смене русского на английский также менялись и страны с городами
на английский язык.
Все работы проходят на сервере исполнителя.
(Показать демо версию выполненной работы, если есть ошибки или недоработки, то исправить их).
По окончанию необходимо предоставить файлы и краткую инструкцию (это дамп, эти файлы залить туда).
Оплата осуществляется через безопасный платеж.
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