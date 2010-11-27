graffmc

Иванников graffmc

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Fedor-gulegin()yandex.ru

  • Создание сайта

    Здравствуйте. Необходим сайт состоящий из: 1) Главная страница 2) Пользовательская часть 3) Административная часть Идея такая: пользователь регистрируется в системе, зачисляет ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка socialengine 4 SE4 страна (регион)-город

    $141

    Здравствуйте. Необходимо сделать поля страна (регион) город на страницах: регистрации, в профиле, плагине объявления, события, группы. В поиске пользователей, событий, групп, обяъвлений. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка socialengine 4 SE4

    Здравствуйте. Интересует возможность доработки SЕ4. А именно: Доработка полей страна город. Чтобы не весь список сразу выводился а например, набираешь первую ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка socialengine 4 SE4

    $130

    Дравствуйте, Необходима доработка SE4, а именно: 1)И так есть плагин объявления – там есть функция дополнительные поля (Добавить вопрос) – эту функцию необходимо сделать в плагине События. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка плагинов socialengine 4 SE4

    $167

    Дравствуйте, Необходима доработка SE4, а именно: 1)И так есть плагин объявления – там есть функция дополнительные поля (Добавить вопрос) – эту функцию необходимо сделать в плагине События. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад