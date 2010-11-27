Здравствуйте. Необходим сайт состоящий из: 1) Главная страница 2) Пользовательская часть 3) Административная часть Идея такая: пользователь регистрируется в системе, зачисляет ...
Fedor-gulegin()yandex.ru
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $141
Здравствуйте. Необходимо сделать поля страна (регион) город на страницах: регистрации, в профиле, плагине объявления, события, группы. В поиске пользователей, событий, групп, обяъвлений. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Интересует возможность доработки SЕ4. А именно: Доработка полей страна город. Чтобы не весь список сразу выводился а например, набираешь первую ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $130
Дравствуйте, Необходима доработка SE4, а именно: 1)И так есть плагин объявления – там есть функция дополнительные поля (Добавить вопрос) – эту функцию необходимо сделать в плагине События. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $167
Дравствуйте, Необходима доработка SE4, а именно: 1)И так есть плагин объявления – там есть функция дополнительные поля (Добавить вопрос) – эту функцию необходимо сделать в плагине События. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад