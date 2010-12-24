Доработка socialengine 4 SE4

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Закрытнет заявок112 просмотров

Здравствуйте.

Интересует возможность доработки SЕ4.

А именно:

Доработка полей страна город.

Чтобы не весь список сразу выводился а например, набираешь первую букву в поле город

показывались все города на эту букву. как например в контакте или на профессионалы.ру.

(в приложении скрин).

Это необходимо сделать для пользователей (регистрация, профиль, редактировать профиль, поиск), в группах, событиях, объявлениях.

не хочу ставить обычный селект страна-регион-город.

Если есть возможность жду ответ, по срокам и стоимости.

Рассмотрю всевозможные Варианты

С уважением, Федор

14 лет назад
graffmc
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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