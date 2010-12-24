Доработка Shylady.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

1. Перенести два сайта на другой хостинг.

2. Исправить меню на сайте соответствии с категориями товаров.

3. Поправить механизм импорта товаров:

- все товары с сайта поставщика

- для каждого цвета фото

- обновление по некоторым источникам каждый час.

4. добавить новый источник данных.

14 лет назад
ShadowofGod
Владимир 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$530
14 дней

Заявки фрилансеров

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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