Cоздать расширение для Google Chrome

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок150 просмотров

Требуется создать расширение для Google Chrome – в виде кнопки / тулбара, которые включают просмотр других юзеров на странице.

Авторизация посредством Gigya bar или Facebook connect, данные сохраняются.

При просмотре видны аватарки юзеров, список с прокруткой.

Клик по аватарке юзера – переход в видеочат (модуль чата – интегрировать www.tokbox.com/).

Админка – возможность удалять, блокировать юзеров, просматривать статистику использования; включать/выключать функцию работы расширения на определенных сайтах/страницах.

Срок – 2 недели.

Требуется знание английского языка.

В приложении – мокап (код для импорта в balsamiq.com – try web demo – top menu – file – import mockup).

14 лет назад
Web-Impress
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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