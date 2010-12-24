Подключение WebCreds Checkout

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка92 просмотра

Здравствуйте.

Задача проста - необходимо подключить к сайту платежную систему WebCreds Checkout.

Указывайте необходимый бюджет и сроки исполнения.

14 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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