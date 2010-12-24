Создать сайт-каталог

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок288 просмотров

Необходимо создать сайт-каталог

1. витрина товаров разбитая по классификатору.

2. Личный кабинет через который

• пользователи могут загружать карточки товаров (текст + медиа)

• пользователи могут комментировать чужие карточки товаров.

• + обе группы пользователей оставляют контактные данные и описание себя.

3. Комментирование карточек товаров обычными пользователями с системой модерации.

Товары не продаются только выставляются как на витрине, поэтому системы обработки заказов не нужно.

+ система поиска по 5 признакам товаров

Следующим этапом понадобится

+ необходимо поддержка url mapping (mod_rewrite)

+ сделать графики рейтингов товаров (какой товар набирает больше всего отзывов хороших, в какой категории больше товаров)

Интересует простое решение, без лишних сложностей, чтобы по минимуму нагружать сервер.

Решение необходимо на php

Есть шаблон дизайна и постраничное описание в excel.

P.S. Выбранный Зиненко Виталий (slam_vetal) давно всё проколол и не участвует в проекте. Проект повторно размещается.

Сроки, стоимость?

PHP
14 лет назад
vanish
Иван 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

slam_vetal
Елена 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$200
5 дней
Обещал проект сделать за 5 дней. Виталий две недели обещал, потом неделю говорил каждый день, что заливает проект, потом через 2 недели написал, что был очень занят и проект готов лишь на 50% но он доделает за день если я проект никому ещё не отдал и по истечении двух недель так и не вышел на связь. А я терпел всё это время. Не рекомендую, не исполнитель, а натуральный .....

Заявки фрилансеров

slam_vetal
Елена 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад

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