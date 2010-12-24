1 . Нужно создать по подобию калькулятор для страхования туристов - пример http://www.renins.com/insurance/journey.aspx - раздел купить страховку через интернет 2. Скрипты для оплат по интернету ,оплата не моментальная , а через уже готовую форму. ...
Создать сайт-каталог
Необходимо создать сайт-каталог
1. витрина товаров разбитая по классификатору.
2. Личный кабинет через который
• пользователи могут загружать карточки товаров (текст + медиа)
• пользователи могут комментировать чужие карточки товаров.
• + обе группы пользователей оставляют контактные данные и описание себя.
3. Комментирование карточек товаров обычными пользователями с системой модерации.
Товары не продаются только выставляются как на витрине, поэтому системы обработки заказов не нужно.
+ система поиска по 5 признакам товаров
Следующим этапом понадобится
+ необходимо поддержка url mapping (mod_rewrite)
+ сделать графики рейтингов товаров (какой товар набирает больше всего отзывов хороших, в какой категории больше товаров)
Интересует простое решение, без лишних сложностей, чтобы по минимуму нагружать сервер.
Решение необходимо на php
Есть шаблон дизайна и постраничное описание в excel.
P.S. Выбранный Зиненко Виталий (slam_vetal) давно всё проколол и не участвует в проекте. Проект повторно размещается.
Сроки, стоимость?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
1. Форма для загрузки файла 2. Срипт для загрузки файла на хостинг. (Возможность загрузки до 3 файлов) без AJAX 2. Имя файла записывается в БД 3. Возможность изменять формат разрешенных для загрузки. ...Завершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте, Есть магазин на Joomla и Virtuemart 1.15 У этого магазина есть всего один метод доставки Standard Shipping Method В админке Virtuemart заполнены цены на доставку в регионы для этого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть интернет-магазин, который работает на движке Shop-Script Premium. Для него нужно сделать следующие вещи: 1 – переделать работу корзины, сделать не 4 страницы, а всё оформление заказа на одной странице ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Требуется написать плагин для WP по поиску записей на основе доп. полей. Суть следующая, я создаю запись, указываю 6 дополнительных полей: 1. Города вылета 2. Страна 3. С какой ...Завершен14 лет назад
- $500
Видеоконференция на 6 человек большую роль будет играть портфолио и опыт работы в данной сфере есть три элемента с использованием MySQL использует технологию peer-to-peer (p2p) - передача видеопотока от одного ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Надо сделать копию или вытащить с этого сайта http://emusic.md/radio/ онлайн радио проигрыватель, только убрать пару лишних вещей: слушатели, избранное. Так же надо сделать чтобы интерфейс можно было менять как на английский язык так и на ...Закрыт14 лет назад
- $5000
Добрый день. Требуется флеш/флекс разрабочик или команда для работы над проектом по созданию онлайн сервиса для общения через интернет. Суть проекта: - видеочат и групповой текстовый чат ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $160
Необходимо сверстать по 15 PSD макетам готовые HTML макеты для передачи заказчику. Задание на верстку. 1. Все исходные PSD драфты будут расшарены через Dropbox. 2. Для ориентира в аттаче вышлю на мыло все примеры драфтов ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Нужен скрипт парсер музыки например из звукофф.ру вконтакте.ру и т.д требования - форма поиска - ввел запрос - нажал найти - выбрал из результатов что нравится - нажал скачать - скачалось ) так же ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад