Сделать копию онлайн радио

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

Надо сделать копию или вытащить с этого сайта http://emusic.md/radio/ онлайн радио проигрыватель, только убрать пару лишних вещей: слушатели, избранное. Так же надо сделать чтобы интерфейс можно было менять как на английский язык так и на руский

14 лет назад
Pycckoe
Дани 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

FirmUltras
Виталий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Взял деньги, показывал липовые скриншоты якобы сделал всё, но на самом деле ничего нет, так что не попадитесь как я, кинул он на 30 баксов
Все ок, классный работодатель. Излогает все четко платит быстро.))

Заявки фрилансеров

FirmUltras
Виталий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Видеочат

    $500

    Видеоконференция на 6 человек большую роль будет играть портфолио и опыт работы в данной сфере есть три элемента с использованием MySQL использует технологию peer-to-peer (p2p) - передача видеопотока от одного ...

    MySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Крупный проект для опытного Flash разработчика

    $5000

    Добрый день. Требуется флеш/флекс разрабочик или команда для работы над проектом по созданию онлайн сервиса для общения через интернет. Суть проекта: - видеочат и групповой текстовый чат ...

    Java
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать HTML макеты.

    $160

    Необходимо сверстать по 15 PSD макетам готовые HTML макеты для передачи заказчику. Задание на верстку. 1. Все исходные PSD драфты будут расшарены через Dropbox. 2. Для ориентира в аттаче вышлю на мыло все примеры драфтов ...

    HTML
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер музыки

    $300

    Нужен скрипт парсер музыки например из звукофф.ру вконтакте.ру и т.д требования - форма поиска - ввел запрос - нажал найти - выбрал из результатов что нравится - нажал скачать - скачалось ) так же ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа по тикетам

    $100

    Работа по заявкам в веб-студии за оклад.Нужен человек,который имеет небольшой опыт в создании сайтов и хочет учиться - программировать на php, верстать ,оптимизировать...Не боится рутиной работы. Обязательные требования: Ответственность Обязательность ...

    CSSHTMLMODXPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внести изменения в скрипт обновления каталога

    $15

    Внести изменения в скрипт обновления каталога товаров интернет магазина. Чтобы не обновлялись названия категорий (name), их описание (description), и поле parent (это значение вложения категории) я их изменю сам в БД mysql в таблице ...

    MySQLSQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простой "счетчик" пользователей на JavaScript

    Необходимо для сайта http://www.argusm-edu.ru/ написать простой "счетчик" на JavaScript. ТЗ: 1. Счетчик должен лежать на ДРУГОМ сервере и подключаться как ВНЕШНИЙ js (аналог любой аналитики вроде google/yandex) 2. В тот ...

    JavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшая доработка

    Есть поиск на сайте http://www.seedoff.net/index.php?page=torrents Как видите подгрузка при помощи JS Проблема: Если попереходить по страницам, затем открыть ссылку на раздачу в этом же окне, а потом попытаться вернуться назад ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад