Парсер музыки

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок132 просмотра

Нужен скрипт парсер музыки например из звукофф.ру вконтакте.ру и т.д

требования - форма поиска - ввел запрос - нажал найти - выбрал из результатов что нравится - нажал скачать - скачалось ) так же можно не качать а прослушать.

встраивать буду в joomla (если это важно)

аська 287038224 - обсудим подробнее )

бюджет 300 руб

Joomla
14 лет назад
rucwert
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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