Нужен скрипт парсер музыки например из звукофф.ру вконтакте.ру и т.д

требования - форма поиска - ввел запрос - нажал найти - выбрал из результатов что нравится - нажал скачать - скачалось ) так же можно не качать а прослушать.

встраивать буду в joomla (если это важно)

аська 287038224 - обсудим подробнее )

бюджет 300 руб