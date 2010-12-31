Кнопка fullscreen для flash плеера.

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Завершен3 заявки183 просмотра

Привет!

Есть исходник player.fla к плееру flash галлереи, который крутит фотографии с эффектами. Нужно установить кнопочку, при нажатии на которую плеер должен открываться на полный экран. На экране кнопка выхода из режима полного экрана.

Пример в прикрепленном файле.

14 лет назад
palmary
Борис 
63 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mitien
41 год
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$50
1 день
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Заявки фрилансеров

mitien
41 год
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад