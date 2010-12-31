Кнопка fullscreen для flash плеера.

Ну что я могу сказать, Дмитрий, спасибо! * работа сделана за 10 минут * Я всем доволен! Даже лучше, чем ожидал. * Всем рекомендую воспользоваться профессионализмом Дмитрия! Дмитрий, и все все! С Новым 2011 Годом!