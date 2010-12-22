На базе google docs создать оптовый прайс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок147 просмотров

Создать прайс с оптовыми ценами в моём аккаунте на Google в Google Docs

доступ к этому документу через страничку на моём сайте:

пользователь вводит логин и пароль, если они правильные, то пользователя перебрасывает на страничку с прайсом в google docs

14 лет назад
super-visor
Романович 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров