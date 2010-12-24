Требуется функция выбора языков на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок119 просмотров

Есть сайт с простенькой навигацией:

http://yourprivatelottery.net

Требуется сделать возможность выбора языков между русским и английским. Версия по-умолчанию - английская. Так же нужно что бы сайт запоминал выбор пользователя и при следующем заходе показывал сайт на языке, который он выбрал.

Внутренний кабинет\страницу регистрации трогать не нужно. Переводиться должны только две страницы:

http://yourprivatelottery.net/?a=home

http://yourprivatelottery.net/?a=rules

14 лет назад
ava911
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

ishubin
Игорь 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Игорь приятно удивил проделанной работой и тем, что не спасовал перед трудностями. Рекомендую.
Четко поставленная задача, своевременные консультации и оплата за работу. Отличный работодатель.

Заявки фрилансеров

ishubin
Игорь 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад