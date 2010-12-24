Требуется функция выбора языков на сайте

Есть сайт с простенькой навигацией:

http://yourprivatelottery.net

Требуется сделать возможность выбора языков между русским и английским. Версия по-умолчанию - английская. Так же нужно что бы сайт запоминал выбор пользователя и при следующем заходе показывал сайт на языке, который он выбрал.

Внутренний кабинет\страницу регистрации трогать не нужно. Переводиться должны только две страницы:

http://yourprivatelottery.net/?a=home

http://yourprivatelottery.net/?a=rules