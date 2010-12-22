Компонент Zoo (каталог) на Php5 для joomla

Нужно доработать комонент Zoo (каталог) на Php5 для joomla. В частности нужно сделать так, чтобы товары по определённым разделам можно было бы перемещать внутри раздела через админку. То есть: при добавлении товара он отображается в самом конце списка. Добавить функцию, при помощи которой можно будет вручную перемещать товары внутри категории вверх/вниз. Скриншоты содержаться в прикрепленном файле. Жду откликов.