Компонент Zoo (каталог) на Php5 для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Нужно доработать комонент Zoo (каталог) на Php5 для joomla. В частности нужно сделать так, чтобы товары по определённым разделам можно было бы перемещать внутри раздела через админку. То есть: при добавлении товара он отображается в самом конце списка. Добавить функцию, при помощи которой можно будет вручную перемещать товары внутри категории вверх/вниз. Скриншоты содержаться в прикрепленном файле. Жду откликов.

JoomlaPHP
14 лет назад
jermuk
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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