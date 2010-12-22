Видеоконференция

На сайте необходимо сделать видеоконференцию (чтоб было видео и звук)

Это будет онлайн передача. Раз в неделю наш ведущий со своей вебкамерой сможет подключать в диалог ещё двух людей (или больше по возможности) с их вебкамерами и управлять их звуком или видео (убирать их громкость или тушить их видео, удалять с конференции). А зарегенные посетители сайта (независимо от кол-ва) могут за всем этим наблюдать и одновременно отписывать, или как сообщения у нас построены сегодня в темах или же онлайн .

Указывайте цены и сроки , на чём делать планируете и т.д

Расмотрим все ваши варианты