Необходимо написать компонент для Joomla который будет постить новости на движки(DLE, Joomla и др.), также 1 самописная CMS. ТЗ пока нет, в стадии создания.
Необходимо поставить код sape на php
Требуется поставить код sape на php. Движок самописный.
Стучите в асю:
309373692
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