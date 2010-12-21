Установка и настройка скрипта инет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок241 просмотр

Добрый день.

Нужен примитивный инет магазин.

На время, пока пишется полная версия.

Онлайн продажа даже не нужна.

Просто нужно выставить товары.

Вот например сайт типа которого подойдет структура и дизайн.

Дизайн сам сделаю, и подгоню под скрипт.

Нужен примитивный бесплатный скрипт установить и настроить.

Повторяюсь: сайт нужен на пару месяцев пока пишется полная версия сайта.

Жду вариантов.

14 лет назад
online_srote
Алакбаров 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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